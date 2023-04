Lenart, 9. aprila - Ponoči je v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Lenart prišlo do požara, v katerem je ena oseba izgubila življenje. Zakaj je zagorelo, še ni znano, saj ogled kraja in zbiranje obvestil še potekata, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.