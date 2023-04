Golob ob veliki noči poudaril pomen poguma in napovedal vztrajanje pri reformah

Ljubljana, 9. aprila - Premier Robert Golob je v velikonočni poslanici verujočim zaželel, "da bi globoko doživeli vstajenjsko sporočilo", vsem pa, "da bi v tem posebnem času, ko se dnevi daljšajo in se narava prebuja, našli energijo in pogum". Ob tem je napovedal vztrajanje pri snovanju in uvajanju sprememb, "ki bodo izboljšale življenje državljank in državljanov".