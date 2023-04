Škofje: Velika noč vabi k duhovni rasti in preseganju malodušja

Novo mesto/Ljubljana, 9. aprila - Na veliko noč so v cerkvah zjutraj potekale vstajenjske maše s procesijami. Predsednik SŠK in novomeški škof Andrej Saje je v svoji pridigi med drugim izpostavil, da velika noč vabi k prebuditvi iz dremavosti vsakdanjosti, duhovni rasti in pospešitvi koraka. Da vabi k delovanju in preseganju malodušja, je izpostavil tudi nadškof Stanislav Zore.