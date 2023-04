Calcit v finalu, Nova KBM Branik še ne

Ljubljana, 8. aprila - V ženskem odbojkarskem državnem prvenstvu se pričakuje v zadnjih letih tradicionalen finale med Calcitom in Novo KBM Branikom. Kamničanke so že uspešno opravile polfinalno nalogo, medtem ko so Mariborčanke na povratni tekmi nekoliko nepričakovano izgubile proti GEN-I Volleyju in bodo morale v Mariboru v sredo igrati še tretjo tekmo.