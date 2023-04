Lovričev gol ob remiju Udineseja

Videm, 8. aprila - Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić je v 29. krogu italijanskega prvenstva dosegel zadetek za Udinese. Videmčani so na domači zelenici osvojili točko, potem ko so ob koncu dvoboja izenačili proti Monzi (2:2). Ta je vmes prišla do preobrata in vodila z 2:1. Medtem ko je Lovrić igral 80 minut, je celo tekmo za Videmčane odigral Jaka Bijol.