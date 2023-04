V Švici izpod plazu rešili 16 smučarjev

Brig, 8. aprila - Izpod plazu v dolini Saas v Švici so danes rešili 16 smučarjev. Plaz jih je zasul izven označenih smučarskih prog, v nesreči pa po trenutnih podatkih ni bil poškodovan nihče, so sporočili s policije, kjer so poudarili tudi, da je zelo verjetno, da pod plazom ni ujet nihče več, poroča nemška tiskovna agencija dpa.