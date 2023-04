V občinah Komenda in Kamnik onesnaženje vodotokov

Komenda/Kamnik, 8. aprila - V Suhadolah v občini Komenda so v potoku Pšata danes opazili mastne madeže, ki so se izkazali za jedke. Pristojni so jih že odstranili. V naselju Perovo v občini Kamnik pa je iz tovornega vozila v kanal meteorne vode izteklo hidravlično olje. Posredovali so gasilci, ki so namestili pivnike, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.