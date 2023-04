Preradović v 90. minuti preprečil zmago Krke

Ljubljana, 8. aprila - Nogometaši Krke so v 24. krogu 2. slovenske lige v gosteh proti Biljam igrali 1:1. Novomeščani so sicer trdno na tretjem mestu, a so izpustili priložnost, da bi se drugouvrščenemu Aluminiju točkovno bolj približali. Biljenci so jim zmago preprečili v 90. minuti z golom Nika Preradovića.