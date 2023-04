Na spletu novi domnevno zaupni ameriški dokumenti o Ukrajini

Kijev, 8. aprila - Na spletu so se v petek pojavili novi domnevno zaupni ameriški vojaški dokumenti o Ukrajini, objavljeni pa so bili tudi dokumenti o Kitajski, Bližnjem vzhodu, vojaških razmerah v indo-pacifiški regiji in terorizmu. Dokumenti o Ukrajini so med drugim vsebovali podatke o stanju ukrajinske protizračne obrambe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.