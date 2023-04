Vreme: Večinoma oblačno

Ljubljana, 8. aprila - Danes bo večinoma oblačno. Na severu bo že dopoldne občasno rahlo deževalo, popoldne pa se bodo krajevne plohe razširile nad večji del Slovenije. Najbolj suho bo ostalo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti se bodo še pojavljale krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem ob šibki burji do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, tudi drugod se bo delno zjasnilo. Nekoliko topleje bo. V torek se bo znova pooblačilo. Popoldne bodo predvsem na severu in vzhodu krajevne plohe.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo do pretežno oblačno bo, občasno bodo krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho. V noči na nedeljo bo zapihala šibka burja, ki bo nato pihala do ponedeljka.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.