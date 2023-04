Dnevnik o projektu naložb v protipoplavne ukrepe (8. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Urška Rus v komentarju Ko minister pozabi na 300 milijonov piše, da na ministrstvu za naravne vire in prostor ter direkciji za vode trenutno vodijo 335-milijonski projekt naložb v protipoplavne ukrepe. Gre tudi za daleč največjo naložbo v vsem slovenskem načrtu za okrevanje in odpornost. Avtorica pa se sprašuje, kaj to pomeni za poplavno varnost?