Primorske novice o sejnini (8. 4.)

Koper, 7. aprila - Alenka Penjak v komentarju Ta mesec bi res "pasali" dve sejnini piše o sejnini, s katero so si občinski svetniki že plačali položnice, ob tem pa še delovali v dobro sosedov, družbe in sveta. Glede na to, da na občinske sedeže sedejo po volji ljudstva, pa ima ljudstvo vso pravico, da od njih zahteva učinkovitost in ne le prisotnosti na seji.