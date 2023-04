Milanska kluba remizirala, Napoli uspešen v Lecceju

Ljubljana, 7. aprila - Nogometaši Salernitane in milanskega Interja so danes z nedoločenim izidom 1:1 odprli 29. krog v italijanskem prvenstvu. Tudi Interjev mestni tekmec Milan si je tokrat privoščil spodrsljaj in doma remiziral z Empolijem (0:0). Napoli se je moral na gostovanju pri Lecceju (2:1) zelo potruditi za zmago, a na koncu le zabeležil tri točke.