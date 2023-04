Pentagon preiskuje uhajanje zaupnih dokumentov o Ukrajini

New York, 7. aprila - Pentagon preiskuje izvor zaupnih dokumentov, v katerih je podrobno opisana strategija ZDA in zveze Nato za podporo Ukrajini v času ruske invazije in so bili ta teden objavljeni na več družbenih omrežjih, kot je v četrtek poročal New York Times. Po mnenju strokovnjakov, ki jih navaja ameriški časnik, so dokumenti sicer le delno avtentični.