V dobrodelni akciji zbrali 110.000 evrov za mlade smučarske upe

Ljubljana, 7. aprila - V dobrodelni akciji Petrola, v kateri so njihove stranke donirale "smučarske cente", so zbrali 110.005,91 evra, s čimer bo Smučarska zveza Slovenije (SZS) finančno razbremenila mlade upe. Znesek bo SZS razdelila med 25 smučarskih klubov in mladim omogočila še boljše pogoje za treninge ter razvoj, so iz Petrola sporočili v izjavi za javnost.