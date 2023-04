V Arboretumu Volčji Potok spomladanska razstava cvetja in tulipanov

Radomlje, 8. aprila - V Arboretumu Volčji Potok bodo danes odprli spomladansko razstavo cvetja in tulipanov, ki se po konceptu zasaditve nekoliko razlikuje od prejšnjih let. Zasaditev so namreč načrtovali tako, da bodo tulipani cveteli več kot en mesec, je zapisano na spletnih straneh arboretuma.