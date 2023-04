Ameriški delodajalci marca dodali 236.000 delovnih mest

Washington, 7. aprila - Delodajalci v ZDA so marca odprli 236.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili, stopnja brezposelnosti se je spustila s 3,6 na 3,5 odstotka, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za delo. Najnovejši podatki so dodatno pokazali, da se ameriško gospodarstvo ohlaja, medtem ko se pristojni še naprej borijo proti inflaciji.