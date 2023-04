Na posvetu o spodbujanju mladih za vstop v podjetništvo

Ljubljana, 7. aprila - Približevanje podjetništva mladim bi moralo biti v ospredju nalog vsake države, ki si želi zagotoviti dolgoročen gospodarski razvoj, so ocenili udeleženci današnjega posveta v organizaciji državnega sveta. Med drugim so se zavzeli za boljšo vključenost podjetništva v izobraževalni sistem in ugodnejšo davčno politiko, predvsem za mlada podjetja.