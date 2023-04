Ajanović Hovnik na neformalnem srečanju gostila nekdanje ministre za javno upravo

Ljubljana, 7. aprila - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je danes na neformalnem srečanju gostila nekdanje ministre in ministrico, pristojne za javno upravo. Srečanja so se udeležili Gregor Virant, Irma Pavlinič Krebs, Senko Pličanič, Boris Koprivnikar, Rado Bohinc, Mirko Bandelj in Boštjan Koritnik.