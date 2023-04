Zaradi podaljšanega konca tedna bo na cestah zgoščen promet

Ljubljana, 7. aprila - Pred nami je velikonočni konec tedna, ko se bo na ceste znova odpravilo več ljudi kot običajno. Na policiji in Agenciji za varnost prometa voznike pozivajo k varni in strpni vožnji, pozivajo tudi k ničelni toleranci do alkohola, saj se v soboto zaključi akcija 40 dni brez alkohola.