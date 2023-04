V brežiški bolnišnici živo pacientko razglasili za mrtvo

Brežice, 7. aprila - V Splošni bolnišnici Brežice so po poročanju medijev pred dvema tednoma 80-letno žensko razglasili za mrtvo in o smrti obvestili svojce. Slovenske novice, ki so prve pisale o dogodku, navajajo, da so svojci čez pol ure prejeli nov klic, v katerem jim je zdravnik pojasnil, da se je zmotil in da je pacientka še živa.