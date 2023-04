Zavod za gozdove sklenil spomladanske akcije obnove gozda na Krasu

Ljubljana, 7. aprila - Zavod za gozdove Slovenije je zaključil spomladanske akcije obnove pogorelega gozda na Krasu. S prostovoljci so od novembra lani do konca marca letos posadili 18.000 sadik puhastega hrasta in črnike ter posejali več kot tono semena toploljubnih listavcev. Z dosedanjim potekom obnove so zadovoljni, akcije se bodo nadaljevale jeseni.