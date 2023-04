Celjska občina julija uvaja kartico Centralka

Celje, 7. aprila - Celjska občina bo julija uvedla mestno kartico in aplikacijo Centralka, ki bo po napovedih poenostavila plačevanje parkiranja, omogočila nakup vozovnic za mestni potniški promet in uporabo javnega sistema izposoje koles. V prihodnosti bo možno s Centralko plačevati muzejske vstopnice, oglede znamenitosti, storitve mestne uprave in javnih podjetij.