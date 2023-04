ZD Ljubljana od aprila v prostorih ljubljanske urgence z enoto za bolezni

Ljubljana, 7. aprila - Kljub napovedim Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana službo nujne medicinske pomoči (SNMP) še ni prenesel na Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. V UKC so pojasnili, da čakajo spremembe zakonskih podlag. So pa v ZD Ljubljana s 1. aprilom skladno s splošnim dogovorom v zdravstvu začeli ustanovili enoto za bolezni, so sporočili za STA.