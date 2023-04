V Svobodi in NSi zanikajo možnost sodelovanja v vladi

Ljubljana, 7. aprila - O možnosti vstopa NSi v vlado Roberta Goloba, v kateri bi NSi nadomestila Levico, je danes poročalo Delo. V Svobodi so za STA te informacije zanikali, prav tako tudi v NSi, kjer poudarjajo, da ostajajo kritična opozicija, a so z vlado pripravljeni sodelovati pri posameznih projektih, kot je reforma zdravstva in pri ustavnih spremembah.