Med lastniki novih podjetij v Črni gori skoraj 80 odstotkov tujcev

Podgorica, 8. aprila - Od skupno 9060 podjetij, ki so jih lani ustanovili v Črni gori, so jih skoraj 80 odstotkov registrirali tujci. Rusi so denimo ustanovili 3830 podjetij, kažejo podatki državne carinske uprave. Največ novoustanovljenih podjetij v lasti tujcev se v Črni gori ukvarja s trgovino.