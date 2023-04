Slovenski študenti uspešni na mednarodnem kulinaričnem festivalu

Bol na Braču, 7. aprila - Študenti višje strokovne šole v programu gostinstvo in turizem Biotehničnega izobraževalnega center (BIC) Ljubljana so na mednarodnem kulinaričnem festivalu na hrvaškem otoku Brač osvojili šest zlatih medalj in pokal za absolutne zmagovalce, so sporočili iz BIC Ljubljana.