Obeležujemo svetovni dan Romov

Ljubljana, 8. aprila - Danes je svetovni dan Romov, namenjen opozarjanju in premisleku o izzivih, s katerimi se srečujejo Romi in širša družba. Odgovorni za urejanje romskih vprašanj pri nas in Romi sami ocenjujejo, da je njihov položaj pri nas glede na druge države EU relativno dober, obstajajo pa tudi področja, ki jim bo veljalo posvetiti več pozornosti, opozarjajo.