Lavrov grozi z odstopom Rusije od dogovora o izvozu žita

Ankara, 7. aprila - Moskva bi lahko odstopila od dogovora o izvozu žita iz Črnega morja, če ne bo umika ovir za izvoz ruskih gnojil in žita, je danes v Ankari opozoril ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Rusija in Ukrajina sta sredi marca dosegli dogovor o obnovitvi sporazuma, ki sta ga s pomočjo Turčije in Združenih narodov prvič sklenili julija lani.