Začenja se spomladansko srečanje IMF in Svetovne banke

Washington, 10. aprila - V Washingtonu se začenja spomladansko srečanje IMF in Svetovne banke. Finančni ministri, guvernerji centralnih bank ter predstavniki finančnega sektorja in civilne družbe, med katerimi je tudi slovenska delegacija, bodo razpravljali o aktualnem dogajanju v globalnem gospodarstvu. To se sooča z močnimi negativnimi tveganji.