Obtoženim v zadevi Trenta na čelu z Janšo ni uspelo izločiti dokazov

Celje, 7. aprila - Predsednik SDS Janez Janša, nekdanji direktor Eurogradenj Klemen Gantar in nekdanji direktor Imosa Branko Kastelic so predlagali izločitev dokazov v kazenski zadevi Trenta, kar pa je Okrožno sodišče v Celju zavrnilo. Kot so za STA danes povedali na sodišču, so vsi obtoženi vložili pritožbe zoper sklep o zavrnitvi.