Muzeji tudi tokrat z akcijo Naprej v preteklost v digitalnem okolju

Ljubljana, 10. aprila - Slovenski muzeji in galerije so tudi to pomlad pripravili akcijo Naprej v preteklost, ki poteka v digitalnem okolju. Z njo opozarjajo na bogato dediščino, ki jo hranijo tovrstni prostori. Od danes do 16. aprila na spletu in družbenih omrežjih ponujajo različne kratke filme, zanimive informacije, fotografije, predstavitve in podobno.