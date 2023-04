Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 7. aprila - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje. Snežna odeja je povečini stabilna in nižje dobro preobražena. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage. Sneg je zaradi ohladitve suh in pomrznjen. Na spihanih mestih je tudi trd in poledenel, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.