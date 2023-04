Raziskovalci na vzorcih covida-19 z wuhanske tržnice odkrili genski material živali

Peking, 7. aprila - Raziskovalna skupina na Kitajskem je v sredo objavila analizo vzorcev s tržnice v Wuhanu, ki govorijo v prid teoriji, da je do prvotnega izbruha covida-19 prišlo po prenosu bolezni z živali na ljudi. Na vzorcih covida-19 izpred več kot treh let so namreč raziskovalci odkrili tudi genski material divjih živali, poroča britanski BBC.