Velikonočni zajček v nemški vasi prejel 70.000 pisem otrok

Bremen, 7. aprila - Mir na zemlji ali obisk kina - to so nekatere od želja, ki jih je na tisoče otrok z vsega sveta letos poslalo velikonočnemu zajčku v Ostereistedtu na severu Nemčije. Na velikonočni pošti v vasi 30 kilometrov severovzhodno od Bremna, katere ime bi lahko prevedli kot Mesto pirhov, so prejeli okoli 70.000 pisem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.