Kmetijska-gozdarska zadruga Litija v ponovno prodajo gradu Ponoviče

Litija, 10. aprila - Kmetijska-gozdarska zadruga znova prodaja grad Ponoviče, ki je potreben prenove in je zadnjih nekaj let nenaseljen. Grad, s površino 1577 kvadratnih metrov in zemljiščem, ki obsega 2609 kvadratnih metrov, je bil zgrajen leta 1700. Kupnina za grad je določena v višini 100.000 evrov, so za STA povedali v omenjeni zadrugi.