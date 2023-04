Ptujski policisti lanske varnostne razmere v mestu ocenjujejo kot ugodne

Ptuj, 7. aprila - Na ptujski policijski postaji ocenjujejo, da so bile varnostne razmere glede na statistične podatke lani stabilne in ugodne, kar gre po njihovem pripisati tudi dobremu sodelovanju vseh pristojnih v sklopu varnostnega sosveta. Slednji se je danes sestal na prvi seji v novem mandatu in med drugim obravnaval poročilo o lanskih varnostnih razmerah.