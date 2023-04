Vrhovno sodišče zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti obsojenih korupcije v zdravstvu

Ljubljana, 7. aprila - Vrhovno sodišče je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti, ki so jih vložili obsojeni v odmevnem primeru korupcije v zdravstvu. Tako je obveljala pravnomočna sodba trem zdravnikom in nekdanjemu komercialistu Emporia Medical, ki so bili zaradi nedovoljenega sprejemanja oz. dajanja daril v zdravstvu obsojeni na zaporne kazni.