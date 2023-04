V krški nuklearki steklo suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva, prihodnji teden menjava v upravi

Krško, 7. aprila - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so v novozgrajeno zgradbo za suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva zadnjo nedeljo uspešno in varno premestili prvi skladiščni zabojnik z gorivom. Premeščanje prvih 300 ton goriva bodo končali do jeseni. V Neku bo sicer v torek po 34 letih prišlo do menjave predsednika uprave.