Škofje v velikonočni poslanici: Velika noč je najlepši in največji praznik človeštva

Ljubljana, 8. aprila - Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji so v poslanici ob velikonočnih praznikih poudarili, da je velika noč "najlepši in največji praznik človeštva". Vsem so zaželeli vesele praznike. "Posebej naj veselje velikonočnega praznika okrepi vse ostarele, bolne in osamljene, vse begunce in nemočne ter vse, ki so daleč," so zapisali.