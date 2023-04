Vreme: Oblačnost bo čez dan naraščala

Ljubljana, 7. aprila - Oblačnost bo čez dan počasi naraščala, najbolj sončno bo v osrednjem delu države. V zahodni polovici države bo zapihal šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma oblačno. Občasne krajevne padavine, deloma plohe, se bodo čez dan od severovzhoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bodo občasno še krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Čez dan bo razmeroma hladno. V ponedeljek se bo v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi drugod se bo oblačnost lahko trgala. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom nastaja plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo sta dve vremenski motnji. K nam od zahoda doteka toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva še pretežno jasno, čez dan se bo postopno zmerno pooblačilo. Zvečer bodo v Alpah krajevne plohe. V soboto bo pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo manj verjetne ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes bo sprva vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden, popoldne se bo vremenska obremenitev postopoma krepila. V soboto bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.