V lekarniški zbornici proti spremembam obračuna magistralnih zdravil, na ministrstvu bodo preučili možnost sprememb

Ljubljana, 7. aprila - V lekarniški zbornici so proti spremembam obračuna magistralnih zdravil, saj ni več mogoče ločeno zaračunavati vode in zaščitne opreme. Po navedbah ministrstva so stroški opreme vključeni v stroške materiala za pripravo zdravil, stroški vode pa predstavljajo zanemarljivo majhen delež. Bodo pa preučili možnost ponovnega ločenega plačevanja vode.