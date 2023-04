Mediji: Svetovalka za poslovni razvoj obsojena na tri leta in tri mesece zapora

Ljubljana, 7. aprila - Svetovalka za osebni in poslovni razvoj Martina Veseljko, povezana s sekto Happy happy (Srečen srečen) je bila zaradi goljufije obsojena na tri leta in tri mesece zapora. Ogoljufanima tečajnicama mora povrniti dobrih 167.000 evrov. Na sodišču je trdila, da je bila zavedena in da je žrtev ona, poročajo mediji.