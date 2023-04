Za Kopitarja in druščino Las Vegas ostaja uganka

Las Vegas, 7. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so davi po srednjeevropskem času doživeli še drugi poraz po vrsti v severnoameriški ligi NHL. Kralji so v derbiju pacifiške skupine v gosteh morali priznati premoč Vegas Golden Knights, ki je na vrhu tako razpredelnice tihomorske divizije kot zahodne konference. Poraz ni usoden, saj so si kralji že zagotovili končnico.