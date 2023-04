Phoenix ugnal še Denver, zmaga Oklahome

Denver, 7. aprila - Košarkarji Phoenixa so med najbolj vročimi ekipami ta hip v ligi NBA. Ponoči so s 119:115 ugnali vodilno ekipo zahoda Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem in dosegli sedmo zaporedno zmago. Čančar je v 20 minutah dosegel dve točki, a tudi tri skoke, dve ukradeni žogi in dve blokadi.