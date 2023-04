Newyorški borzni indeksi skrajšani praznični teden sklenili neenotno

New York, 7. aprila - Newyorški borzni indeksi so trgovalni teden končali že v četrtek, saj so borze danes zaradi velikonočnih praznikov zaprte. Skrajšani teden se je končal brez večjih pretresov, z rahlo rastjo indeksa Dow Jones ter rahlim nazadovanjem indeksov S&P 500 in Nasdaq.