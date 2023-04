Maccabi peta ekipa v končnici

Ljubljana, 6. aprila - Košarkarji Maccabija so po Olymiacosu, Realu, Barceloni in Monacu peta ekipa, ki si je zagotovila nastop v končnici najboljših osmih moštev evrolige. Za to jim je v predzadnjem krogu zadostoval minimalen poraz v Kaunasu, Žalgiris, ki je z zmago ohranil možnosti za napredovanje, je bil boljši z 68:67.