Delo o prihodnosti odnosov med EU in Kitajsko (7. 4.)

Ljubljana, 6. aprila - Peter Žerjavič v komentarju Pekinška uganka za Evropo piše o dvojnosti odnosov med Kitajsko in Evropsko unijo, saj so se med njima oblikovale tesne gospodarske vezi, ki pa niso pripeljale do političnega zbližanja. Avtor meni, da Evropa ne sme ponoviti napak z gospodarsko odvisnostjo od enega dobavitelja, obenem pa naj ne sledi trdi politiki ZDA.