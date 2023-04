Dnevnik o novem mandatu Čeferina na čelu Uefe (7. 4.)

Ljubljana, 6. aprila - Miha Štamcar v komentarju Aleksander Čeferin do leta 2031 piše, da stari in novi predsednik Uefe Aleksander Čeferin ostaja trdno v sedlu, pri tem pa je verjetno, da bo na čelu Uefe ostal do leta 2031. V novem mandatu pa se bo moral soočati s pritiskom kapitala in bogatih klubov za vzpostavitev ekskluzivnih tekmovanj ter posledic vojne v Ukrajini.