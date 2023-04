Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora bo do parlamentarnih počitnic pripravil usmeritve po prioritetnih področjih

Ljubljana, 6. aprila - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je na današnji seji sklenil, da bodo do parlamentarnih počitnic pripravili mnenja in strokovne usmeritve po ključnih vsebinskih področjih. To so mladi in izobraževanje, preventiva v družbi, mediji, delovanje institucij, splet ter odkrivanje in pravosodje, so zapisali na spletni strani vlade.